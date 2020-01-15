Нью-Йорк, США, , 11:07 — REGNUM Продолжительность рабочего дня на многих предприятиях в Грузии не контролируется властями. Об этом говорится в ежегодном отчете правозащитной организация Human Rights Watch (HRW), опубликованном 15 января на сайте организации.

В отчете говорится, что действующее трудовое законодательство в недостаточной мере позволяет контролировать и регулировать часы труда и отдыха в стране. Правозащитники отмечают что это приводит к негативным последствиям.

«К примеру, в некоторых шахтах по добыче марганца рабочие работают под землей по 12 часов, в том числе ночью, непрерывно по 15 дней, что вызывает переутомление и повышает вероятность несчастных случаев и травм на работе», — говорится в отчете HRW.

По данным правозащитников, в Грузии за 10 первых месяцев 2019 года в ходе несчастных случаев погибли 37 человек и 107 пострадали.

В своем отчете HRW также обвили власти Грузии, что те непропорционально наказывают участников протестных акций и правоохранителей, которые им противостоят.

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