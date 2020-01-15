Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Излишне жесткие действия правоохранителей в Грузии не наказываются со стороны властей в должной мере. Об этом говорится в ежегодном отчете правозащитной организация Human Rights Watch (HRW), размещенном 15 января на сайте организации.

В части доклада, посвященной Грузии, отмечается, что полиция вела себя излишне жестко во время массовых акций, которые проходили 20 июня 2019 года. В докладе говорится, что, хотя часть демонстрантов пыталась прорвать оцепление полиции, в целом протестующие вели себя мирно. Правоохранители же обвиняются в том, что применяли спецсредства без предупреждения.

«Несмотря на то, что изначально полиция проявила сдержанность, около полуночи они без предварительного предупреждения использовали против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ, и задержали людей», — говорится в докладе.

В HRW отмечают, что при расследовании беспорядков обвинения были предъявлены 19 участникам акций и только троим полицейским, которых потом выпустили под залог. Отметили правозащитники диспропорцию и между пострадавшими. Они посчитали неверным, что пострадавшими признаны 67 полицейских и только семь протестующих.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили заявил, что 20 июня 2019 г. власть в Грузии «висела на волоске». По некоторым данным, этими словами заинтересовались в МВД.

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