Москва, 27 ноября 2019, 19:43 — REGNUM В среду, 27 ноября, Московская городская дума приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Решение было принято большинством голосов депутатов на заседании законодательного собрания столицы.
Бюджет Москвы был принят во втором и третьем чтении 27 ноября. Законом предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят свыше 2,79 триллиона рублей, расходы — 3,15 триллиона рублей, дефицит — 351,3 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов — 53,3% — пойдут на социальные цели.
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Председатель Мосгордумы также подчеркнул, что закон о бюджете поддержали все фракции законодательного собрания столицы.
Напомним, что в составе Московской городской думы VII созыва присутствуют депутаты, победившие на выборах якобы благодаря проекту «Умное голосование», инициированному Алексеем Навальным.
Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в своем комментарии для ИА REGNUM отметил, что «совершенно ясно показывает, что единственный смысл так называемого «умного голосования», инициированного Алексеем Навальным — показать наличие какого-либо влияния господина Навального».
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