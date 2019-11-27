Москва, , 19:43 — REGNUM В среду, 27 ноября, Московская городская дума приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Решение было принято большинством голосов депутатов на заседании законодательного собрания столицы.

Бюджет Москвы был принят во втором и третьем чтении 27 ноября. Законом предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят свыше 2,79 триллиона рублей, расходы — 3,15 триллиона рублей, дефицит — 351,3 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов — 53,3% — пойдут на социальные цели.

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«Уникальность принятия бюджета 2020−2022 годов в том, что есть вопросы, которые консолидировано голосовались политическими партиями. Это такие поправки, которые касались введения новой социальной нормы, такой как «дети войны». Было 40 голосов «за» пакет поправок, одобренных редактором. Это уникальный случай в истории Московской городской думы», — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы также подчеркнул, что закон о бюджете поддержали все фракции законодательного собрания столицы.

Напомним, что в составе Московской городской думы VII созыва присутствуют депутаты, победившие на выборах якобы благодаря проекту «Умное голосование», инициированному Алексеем Навальным.

Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в своем комментарии для ИА REGNUM отметил, что «совершенно ясно показывает, что единственный смысл так называемого «умного голосования», инициированного Алексеем Навальным — показать наличие какого-либо влияния господина Навального».

«Сама история связанная с этим «умным», а скорее, «безумным» голосованием, на мой взгляд, заканчивается достаточно бездарно, когда те люди, которых поддерживал этот проект, в действительности оказываются теми, кто готов не поддерживать идеи Навального, а поддерживать как раз реальную практическую работу московской мэрии по решению проблем москвичей», — подчеркнул Максим Григорьев, — И это показывает уровень «влияния» Навального на этих людей. Они, казалось бы, должны быть ему благодарны за то, что он их поддерживал, и за то, что кто-то из них выиграл выборы благодаря этой поддержке, как собственно, предполагал сам Навальный».

«Но в действительности даже эти люди него готовы занимать позицию «несистемной оппозиции», и по указанию Алексея Навального, биться против действующей власти», — завершил свой комментарий директор Института проблем демократии.

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