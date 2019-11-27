Москва, , 16:33 — REGNUM Московская городская дума приняла бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Решение было принято большинством голосов депутатов на заседании законодательного собрания столицы 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Москвы был принят во втором и третьем чтении 27 ноября. Законом предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят свыше 2,79 триллиона рублей, расходы — 3,15 триллиона рублей, дефицит — 351,3 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов — 53,3% — пойдут на социальные цели.

На 2021 год доходы заложены в размере свыше 3,06 триллиона рублей, расходы — более 3,27 триллиона рублей, дефицит — 214,1 миллиарда рублей. В 2022 году планируемый объем доходов бюджета составит более 3,35 триллиона рублей, расходов — свыше 3,37 триллиона рублей, дефицит — 22,8 миллиарда рублей.

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