Москва, , 13:35 — REGNUM Автор системы «умного голосования» Алексей Навальный перед выборами в Мосгордуму сумел верно определить реальных победителей в округах. Об этом 10 сентября заявил политолог Дмитрий Орлов на круглом столе в ИА REGNUM.

«Можно говорить о том, что Навальный относительно умело определил реальных победителей в округах, и, собственно, прыгнул в отходящие уже эшелоны», — сказал он.

По словам Орлова, там, где оппозиционный блогер ошибся, «как в случае с Жуковским и Юнеманом, ошибку невозможно было компенсировать».

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в Москве. По их итогам, 20 мест из 45 досталось оппозиции. В округе №30 Роман Юнеман до последнего оставался фаворитом в голосовании, уступив в последний момент Маргарите Русецкой.