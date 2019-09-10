Москва, , 15:09 — REGNUM «Умное голосование» — механизм, который блогер и оппозиционный политик Алексей Навальный сможет продавать как инструмент влияния на выборы. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на круглом столе в ИА REGNUM.

Эксперты обсуждали, сколько процентов кандидатам на выборах в Мосгордуму принесла система «умного голосования». Назывались разные цифры от 2−3% до 20%.

«Речь идёт о том, что у Навального появилась новая машинка, которую он может продавать. Продавать в качестве инструмента влияния на результаты голосования», — сказал Данилин.

По его мнению, эта технология наносит «грандиозный ущерб для демократии».