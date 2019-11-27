Санкт-Петербург, , 00:02 — REGNUM В рамках своей рабочей поездки в Петербург президент России Владимир Путин 27 ноября посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи».

Боевой ледокол «Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Глава государства осмотрит только что переданную ВМФ России дизельную подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда — патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и дизельный ледокол «Виктор Черномырдин».

Кроме того, президент примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», сообщила пресс-служба Кремля.

Патрульный ледокол «Николай Зубов» проекта 23 550 станет вторым (первым серийным) кораблем такого класса, который будет построен в Петербурге. Головным кораблем этого проекта стал «Иван Панин», спущенный на воду 25 октября 2019 года.

Читайте также: В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

Этот универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, объединяет качества буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра. Как предполагается, ледокол будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор».

Корабли проекта 23 550 не имеют аналогов в мире. Они предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для нанесения ударов по морским, береговым и воздушным целям противника. Водоизмещение корабля проекта 23 550 составляет 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

Передача ВМФ России головного патрульного ледокола «Иван Папанин» намечена на 2023 год — до этого корабль будет проходить всесторонние испытания в открытой воде и в ледовой обстановке.

Добавим, что в программе поездки Владимира Путина в Петербург — открытие трассы М-11, встречи главы с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, а также церемония открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Читайте также: Путин примет участие в открытии трассы М-11

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль анонсировал встречу Путина с президентом УЕФА