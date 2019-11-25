Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.

Принятие в состав ВМФ подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Приказ о зачислении подлодки в состав ВМФ России издал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Подлодка будет входить в состав 19-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» — первая из шести субмарин проекта 636.3 для ТОФ. Она была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте 2019 года. Ее строительство стало значимым событием в реализации долгосрочного плана Минобороны РФ по оснащению Военно-морского флота подлодками новых поколений и выполнению государственной программы военного кораблестроения.

По заказу Минобороны были модернизированы основные системы корабля базового проекта 636 («Варшавянка»), в том числе информационно-управляющая система, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Также был внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы для того, чтобы повысить скрытность подлодки и улучшить бытовые условия для экипажа.

Новая субмарина успешно прошла ходовые и государственные испытания, проводившиеся в акватории Балтийского моря, подтвердив соответствие всем проектным характеристикам.

«Это первая ласточка, которая пойдёт на Тихоокеанский флот. Уверен, что будущее у подводного корабля славное», — сказал на торжественной церемонии начальник главного штаба ВМФ — первый заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

«Первая лодка — это всегда особенный праздник. Лодка прошла все испытания, 21 ноября был подписан контракт о передаче. Все лодки серии будут переданы к 2022 году», — отметил гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Сейчас на верфях полным ходом идет подготовка спуска на воду подлодки «Волхов» той же серии. Торжественная церемония для этого корабля намечена на конец года.

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«Петропавловск-Камчатский» станет первой подлодкой этого проекта, вошедшей в состав Тихоокеанского флота России. Свое имя она унаследовала от атомной ракетной подводной лодки проекта 667БДР «Кальмар», входившей в состав Северного, а затем Тихоокеанского флота СССР и России более 30 лет.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».

Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 метров, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 000 тонн. Подлодки вооружаются ракетами «Калибр» и другим современным ракетным и торпедным оружием.

Ранее «Адмиралтейские верфи» построили шесть подлодок данного типа для Черноморского флота России. Некоторые из них принимали участие в нанесении ударов крылатыми ракетами по объектам международных террористов в Сирии.

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