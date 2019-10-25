Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ледокол «Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, универсальный корабль, который строили с апреля 2017 года, относится к перспективным разработкам в интересах ВМФ и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, способного преодолеть лёд толщиной до 1,7 метра.

Кроме того, ледокол будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор», которые предназначены для преследования, задержания и уничтожения нарушителей границы, пиратов и для других целей.

«Корабль сочетает в себе и ледокол, и патрульный корабль, и научно-исследовательское судно», — сказал генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Ледокол освятил настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан. После чего крестная мать корабля — племянница Ивана Папанина Валентина Романенко совершила торжественное крещение, разбив бутылку шампанского о борт судна, которую, правда, удалось разбить лишь со второго раза.

Спуск на воду боевого ледокола «Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Корабли проекта 23 550 предназначены для охраны арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов, а также для нанесения артиллерийских ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Патрульный ледокол способен выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Водоизмещение судна составляет 8500 тонн, длина — около 110 метров, ширина — порядка 20 метров, осадка — около 6 метров, скорость — 16 узлов, экипаж может составлять от 60 до 110 человек, автономность плавания — 60 суток, предусмотрен неограниченный район плавания.

Спуск на воду боевого ледокола «Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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