Москва, , 15:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Поездка главы государства в Санкт-Петербург запланирована на 27 ноября. В этот же день глава государства проведёт совещание по вопросу «О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 «Москва — Санкт-Петербург» на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации».

Также в планах российского лидера посещение завода «Адмиралтейские верфи», где Путин осмотрит большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда, а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

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Как сообщало ИА REGNUM, общая протяжённость высокоскоростной автомагистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, составит 669 км. В начале сентября состоялась церемония открытия нового участка трассы М-11, соединившего Новгородскую область с Ленинградской.

Стоимость проезда по новой скоростной платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около 2 тысяч рублей. Время проезда сократится с десяти до семи часов. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 «Россия» будет ориентирована на местное движение.

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