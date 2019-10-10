10 Октября
8:36
Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что ситуация в его родной стране — это показатель реакции народа на экономические меры, объявленные правительством Ленина Морено.
8:17
Из тюрьмы в городе Портовьехо в Эквадоре сбежали несколько десятков заключенных, сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома.
По ее словам, полиция уже задержала более пятидесяти человек из тех, кто смог устроить побег на фоне идущих в стране протестов. И в настоящее время выясняет возможность того, что некоторые из преступников могли еще остаться на свободе.
8:15
В связи со столкновениями между протестующими и полицией во время антиправительственных выступлений в Эквадоре примерно 450 человек обратились за медицинской помощью.