Из тюрьмы в городе Портовьехо в Эквадоре сбежали несколько десятков заключенных, сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома.

По ее словам, полиция уже задержала более пятидесяти человек из тех, кто смог устроить побег на фоне идущих в стране протестов. И в настоящее время выясняет возможность того, что некоторые из преступников могли еще остаться на свободе.