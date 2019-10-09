Кито, , 19:52 — REGNUM Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что ситуация в его родной стране — это показатель реакции народа на экономические меры, объявленные правительством Ленина Морено. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Корреа заверил, что вопреки заявлениям властей, протесты не несут никакой политической подоплёки и не имеют целью насильственный захват власти.

«Давайте осознаем, что здесь нет никакой попытки переворота, при демократии конфликты разрешаются путём голосования, и мы просим именно этого, в строгом соответствии с Конституцией: разрешения на проведение досрочных выборов в случае серьёзных социальных потрясений, таких, как мы переживаем сейчас», — приводит агентство слова бывшего главы государства.

Говоря о причинах народного недовольства, политик выразил уверенность в том, что никакой необходимости в реформах, направленных на сокращение государственных расходов, в Эквадоре не было.

«В пакете реформ [от МВФ] не было никакой необходимости. Цены на нефть не упали, никакого стихийного бедствия не произошло, ничего такого не случилось», — объяснил Корреа.