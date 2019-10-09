Кито, , 18:38 — REGNUM Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие, которое происходило во время массовых протестов в Эквадоре. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae со ссылкой на официальный сайт организации.

В заявлении ОАГ отмечается, что свобода выражения мнений и право на мирный протест являются основными правами человека и правительство Эквадора обязано гарантировать их реализацию, однако никак нельзя оправдать насилие, грабежи и вандализм, зафиксированные во время демонстраций.

«Генеральный секретариат ОАГ решительно осуждает акты насилия, зарегистрированные в последние дни в Кито. Похищение полицейских и военнослужащих совершенно неприемлемо, так же, как и уничтожение и разграбление общественных благ, поджог патрульных машин и нападения на машины скорой помощи», — говорится в заявлении.

Для разрешения разногласий ОАГ призвала стороны конфликта к диалогу.