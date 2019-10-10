Кито, , 07:08 — REGNUM В связи со столкновениями между протестующими и полицией во время антиправительственных выступлений в Эквадоре примерно 450 человек обратились за медицинской помощью. Об этом 9 октября сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома в ходе конференции, транслировавшейся в Facebook.

По ее словам, среди гражданского населения медицинскую помощь получили 360 человек, среди полицейских пострадали 86 человек. Некоторые из пострадавших получили отравление слезоточивым газом.

Общее число задержанных за эти дни достигло 714 человек, но часть из них, по утверждению министра, уже отпущена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Эквадоре правительственными структурами во время массовых протестов были задержаны 570 человек.

Также сообщается, что правительство страны покинуло столицу Кито в связи с беспорядками и будет временно базироваться в Гуаякиле, втором по значимости городе Эквадора.

В стране действует военное положение.

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