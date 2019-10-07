Пользуясь поводом наступившего 7 октября 67-летия президента России Владимира Путина, Александр Лукашенко позвонил российскому лидеру и, вместе с поздравлениями, обсудил с ним вопросы объединения Белоруссии и России в формате Союзного государства. Об этом сегодня, 7 октября, проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Минск, , 15:56 — REGNUM «Главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, 6 сентября в подмосковных Горках состоялось обсуждение программы экономической интеграции в формате Союзного государства. В тот же день премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали программу действий по углублению экономической интеграции и утвердили 31 «дорожную карту» по реализации этого документа. Одновременно в Бресте Лукашенко комментировал белорусско-российские отношения и озвучил угрозу закупать нефть в других странах, лишив Россию транспортировки своей нефти по двум ниткам нефтепровода «Дружба», что было воспринято как угроза и шантаж.

Подписание программы запланировано на декабрь. Публикация оценок её положений в российской прессе вызвала крайне нервную реакцию в администрации белорусского лидера.

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