Сегодня, 6 сентября, в Москве по итогам межправительственных переговоров премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали программу интеграции в рамках Союзного государства. Об итогах переговоров проинформировала пресс-служба правительства РФ.

Москва, , 16:39 — REGNUM Ими также утверждена 31 «дорожная карта» реализации документа. В начале декабря согласованные документы будут вынесены на подпись президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«Хочу всех проинформировать, что мы завершили работу над подготовкой программы действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня «дорожных карт». Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, этим не заканчивается, а скорее только начинается, поскольку всё самое сложное впереди», — сообщил по итогам переговоров Дмитрий Медведев.

По его словам, нужно погрузить в эти «дорожные карты» перечень конкретных мероприятий, перечень нормативных актов, которые должны быть подготовлены Москвой и Минском во всех сферах экономической деятельности, предусмотренных союзным договором.

Медведев анонсировал «начало очень и очень большой работы», отметив её важность: «Поскольку от её результатов зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора этими новыми реалиями, для того чтобы экономики наших стран были ближе, чтобы наконец был сформирован полноценный общий рынок и чтобы граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества».