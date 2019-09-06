Москва, , 12:59 — REGNUM Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом началась в подмосковных Горках 6 сентября.

Медведев и Румас обменялись приветствиями перед журналистами, после чего удалились для беседы. Их переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала о включении в повестку встречи актуальных вопросов российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой анонсировал подписание президентами РФ и Белоруссии в декабре документов по дальнейшей интеграции. Он добавил, что с 1 января 2020 года отдельным межправительственным соглашением будет определена цена на российский газ.

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