Публикация в российской газете «КоммерсантЪ» о проекте программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства является «сливом» с «журналистскими штампами». Об этом 16 сентября заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Минск, , 18:48 — REGNUM «Все громкие термины, используемые в приведенной статье, — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы», — сказала пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Комментируя националистическому русофобскому изданию «Наша нива» публикацию Дмитрия Бутрина в издании «Коммерсант», она отметила: «Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы».

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«Что касается вопроса о «вбросе» — Программа станет Программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре — опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается, — добавила Эйсмонт. — По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию «слил».

Напомним, 16 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что программу экономической интеграции РФ и РБ должны представить руководителям стран до конца 2019 года. По его словам, сведения о программе носят предварительный характер, план пока не публиковали и не раскрывали.

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Отметим, что термины «конфедерация» и «федерация» являются корректными терминами, используемыми в политологии и других науках, а выражение «досужие журналистские штампы» часто используется в «языке вражды» (hate speech).