У президента России редко бывают выходные — собственные дни рождения Владимир Путин в основном проводит на работе. Так, в 2017-м российский лидер 7 октября возглавил совещание Совбеза, в 2016-м Путин отметил день рождения с родными.

В 2015-м президент России сначала обсудил с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии, а затем отправился на хоккей, где забил семь шайб.

В 2013-м Путин принимал участие в саммите на Бали, тогда ему исполнился 61 год.

В этом году, как и в 2018-м, Путин собирается отметить день рождения в кругу родных.