Глава Татарии Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях поздравил президента РФ с днём рождения:
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин перед празднованием своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, видео опубликовано в YouTube.
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Президент РФ Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу погуляли по сибирской тайге. Они любовались осенней природой и собирали грибы. Путин покинул тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра.
Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне своего дня рождения (ему исполняется 67 лет) побывал в тайге в Сибири. Российский лидер наслаждался осенней природой.
У президента России редко бывают выходные — собственные дни рождения Владимир Путин в основном проводит на работе. Так, в 2017-м российский лидер 7 октября возглавил совещание Совбеза, в 2016-м Путин отметил день рождения с родными.
В 2015-м президент России сначала обсудил с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии, а затем отправился на хоккей, где забил семь шайб.
В 2013-м Путин принимал участие в саммите на Бали, тогда ему исполнился 61 год.
В этом году, как и в 2018-м, Путин собирается отметить день рождения в кругу родных.