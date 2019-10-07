7 Октября
 
8:23

Глава Татарии Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях поздравил президента РФ с днём рождения:

«Президент России — это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Сегодня у нашего лидера День рождения! Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев — туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович!»

8:15

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин перед празднованием своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, видео опубликовано в YouTube.

8:12

Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге

Президент РФ Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу погуляли по сибирской тайге. Они любовались осенней природой и собирали грибы. Путин покинул тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра.

8:10

Путин побывал в сибирской тайге — Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин накануне своего дня рождения (ему исполняется 67 лет) побывал в тайге в Сибири. Российский лидер наслаждался осенней природой.

8:05

У президента России редко бывают выходные — собственные дни рождения Владимир Путин в основном проводит на работе. Так, в 2017-м российский лидер 7 октября возглавил совещание Совбеза, в 2016-м Путин отметил день рождения с родными.

В 2015-м президент России сначала обсудил с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу ситуацию в Сирии, а затем отправился на хоккей, где забил семь шайб.

В 2013-м Путин принимал участие в саммите на Бали, тогда ему исполнился 61 год.

В этом году, как и в 2018-м, Путин собирается отметить день рождения в кругу родных.