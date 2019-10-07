Москва, , 10:03 — REGNUM Сегодня, 7 октября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сердечно поздравил президента России Владимира Путина со знаменательной датой — с днём рождения. Поздравление опубликовано на страничке Аксёновf в Facebook.

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«Путин вошел в отечественную и мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса, который вернул страну на её исторический путь», — отмечается в сообщении.

Аксёнов подчеркнул, что все успехи российского Крыма связаны с именем Владимира Владимировича. Это пример для всех политиков и управленцев.

«От всей души желаю национальному лидеру крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, новых успехов в служении Отечеству», — пожелал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму президенту России Владимиру Путину и поздравил его с днем рождения.

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