Москва, , 11:17 — REGNUM Сегодня, 7 октября, председатель правительства Димитрий Медведев по телефону поздравил президента РФ Владимира Путина с 67-летием со дня рождения, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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Медведев пожелал главе Российского государства «здоровья и успехов в работе на благо России».

Как сообщало ИА REGNUM сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин получил поздравления с днём рождения от глав Армении, Киргизии, Белоруссии и губернаторов российских регионов.

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