Благовещенск, , 10:30 — REGNUM Свою красочную граффити-работу Максим Кузнецов-Мельников из Благовещенска посвятил дню рождения президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На стене для граффити благовещенский художник написал фразу Владимира Путина «Россия — страна огромных возможностей», которая переросла в национальный проект.

«Мы хотели изобразить цитату Владимира Путина, которая бы стала объединяющей для всех жителей нашего города. Лидер России — человек с твёрдым характером и непоколебимой волей, за его спиной — огромная страна», — сказал автор граффити-открытки.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает своё 67-летие.