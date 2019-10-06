Москва, , 19:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

На природе Kremlin.ru

По его словам, российский лидер наслаждался осенней природой.

Представитель Кремля также добавил, что день рождения Путин планирует провести в кругу родных и близких на природе.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в эфире молдавского телеканала N4 заявил, что он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в день его рождения 7 октября на саммите глав СНГ в Ашхабаде и готовит ему особенный подарок.

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