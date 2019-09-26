Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 26 сентября 2019, 16:00 — REGNUM Следующий выпуск слушайте в 18:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Минск готов вмешаться в войну в Донбассе, РФ и КНР породнятся: Радио REGNUM