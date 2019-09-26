Таллин, , 14:50 — REGNUM Глава эстонской компании Skinest Grupp Олег Осиновский, которого эстонские СМИ характеризуют как крупного предпринимателя, заявил о необходимости улучшения экономических отношений с Россией, сообщает сегодня, 26 сентября, портал эстонского издания Postimees.

«Плохой или хороший, злой или покладистый, но сосед есть сосед. Ты не обязан быть его лучшим другом, но сейчас у нас даже нет дискуссии о том, как улучшить отношения», — сказал он во время пресс-конференции экономического форума Äriplaan 2020, указав, что Эстония теряет российские деньги.

Это, по его словам, выражается во многих аспектах. Например, что у Эстонии с Россией нет договора об избежании двойного налогообложения, тогда как у Латвии или Финляндии он существует. Из-за этого, подчеркнул предприниматель, поток российских денег минует Эстонию.