Киев, , 14:53 — REGNUM Предстоящая встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире в октябре 2019 года позволит не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по разным вопросам. Такую уверенность белорусский лидер высказал сегодня, 26 сентября, в интервью украинским СМИ.

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«Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдём», — заверил Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

На сегодняшний день, признавался руководитель республики, у него с Зеленским в личном плане практически нет никаких взаимоотношений, они ещё не сформированы.

Президент Белоруссии пообещал, что в разговоре с украинским коллегой будет честным и искренним: «Это моя фишка. Я привык говорить честно».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с днём независимости его страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск рассчитывает на укрепление стратегического партнерства между Белоруссией и Украиной. Также он считает, что белорусский и украинский народы объединяют братские корни.

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Кроме того, белорусский лидер напомнил Зеленскому о предстоящей встрече на II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который пройдёт в Житомире в октябре. Лукашенко уверен, что данная встреча будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.

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