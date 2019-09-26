Страсбург, Франция, , 15:03 — REGNUM Постоянное представительство России при Совете Европы (СЕ) призвало организацию уделять большее внимание дискриминации русскоязычных граждан Украины, Латвии и Эстонии. Соответствующая запись 26 сентября размещена на странице постпредства РФ при СЕ в соцсети Twitter.

«Убеждены, что Совету Европы необходимо уделять больше внимания дискриминации русскоязычных жителей Украины, Латвии и Эстонии», — говорится в сообщении постпредства России.

Также в нем напоминается, что сегодня отмечается Европейский день языков, введённый решением СЕ в 2001 году для напоминания о нуждающемся в сохранении языковом богатстве Европы.

«Сегодня эта цель особенно актуальна, когда русскоязычных жителей Украины, Латвии и Эстонии лишают возможности изучать и свободно использовать родной язык, развивать собственную культуру», — подчеркивается в сообщении постпредства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 сентября, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что новое украинское правительство не видит причин для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке (также называемый законом об украинизации).