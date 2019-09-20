Богор, Индонезия, , 11:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с советником президента Китая по международным отношениям Сонг Тао расширение экономического сотрудничества, сообщает информационное агентство Antara.

«Президент надеется, что китайский импорт пальмового масла будет увеличен», — заявил заместитель министра иностранных дел Абдуррахман Мохаммад Фахир, который сопровождал президента Джоко Видодо на встрече с Сонг Тао в президентском дворце города Богор (Индонезия).

Стороны договорились продолжить работу над различными видами сотрудничества.

Глава индонезийского государства надеется, что Китай рассмотрит потенциал экспортно-ориентированного инвестиционного сотрудничества с Индонезией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бизнесмены из Китая инвестировали 300 млрд рупий (около $21 млн) в строительство металлургического завода в городе Батам (Индонезия).

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