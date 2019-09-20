Вена, , 10:02 — REGNUM Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер подтвердил сообщения о хакерской атаке на базы данных Австрийской народной партии (АНП). Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Отвечая на вопрос членов парламента 19 сентября, Яблонер согласился предоставить «ограниченную информацию» о хакерских атаках, поскольку сам он лично не руководит расследованием. Тем не менее, он назвал следующие факты.

2 сентября конфидециальные документы из бухгалтерии АНП стали достоянием общественности. 5 сентября партия сообщила о предполагаемом хакерском взломе. С 10 сентября ведется расследование в сотрудничестве с Интерполом.

Неизвестные получили доступ к нескольким серверам партии. Они произвели как минимум одну смену пароля. Следы взломщиков ведут к серверу, расположенному во Франции, поэтому французским властям был направлен запрос о помощи в расследовании. Яблонер также подчеркнул, что хакерская атака не связана с подделкой писем между лидерами партии, в которых шла речь о том, что якобы АНП знала о встрече коллег по правящей коалиции на Ибице.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые политические оппоненты предположили, что заявление о хакерских атаках было пиар-ходом партии в разгар политической кампании. Напомним, 29 сентября в Австрии пройдут внеочередные выборы парламент.

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