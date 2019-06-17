Экс-канцлер Австрии Курц: нас пытались вовлечь в скандал вокруг Штрахе

Вена, , 14:13 — REGNUM Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц опроверг обвинения в том, что он и его Австрийская народная партия (АНП) знали о переговорах его бывших партнеров по коалиции «с российским олигархом» на Ибице. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

17 июня Курц собрал пресс-конференции, на которой объявил, что недоброжелатели пытаются вовлечь его в скандал вокруг встречи на Ибице, в том числе путем подделки электронных писем. Речь идет о фейковой переписке между Курцем и бывшим министром государственной канцелярии Гернотом Блюмелем, из которой должно создаться впечатление, будто Курц и его партия знали о событиях на Ибице уже в 2018 году. Курц подчеркнул, что узнал о них только в мае 2019 года.

«Мы должны были быть опорочены и вовлечены в скандал на Ибице», — сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции генеральный секретарь (АНП) Карл Нехаммер привел доказательства подделки электронных писем, в том числе неточности в датах и адресах.

Напомним, 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу и его правительству. Этому предшествовала отставка всех министров от Австрийской партии свободы (АПС), обвиненной в переговорах на Ибице с «племянницей российского олигарха» о помощи партии на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня бывший вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе объявил, что откажется от мандата депутата Европейского парламента и не будет заниматься активной политикой до полного прояснения ситуации со скандалом.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе отказался от роли депутата Европарламента