Вена, , 07:16 — REGNUM База данных ведущей партии Австрии — Австрийской народной партии (АНП) — была подвергнута мощной кибератаке в ходе предвыборной кампании, пишет газета Kronen Zeitung.

После того, как из стана АНП просочилась конфиденциальная информация, партия начала искать пути утечки. Для этого был нанят специалист в области информационных технологий и промышленного шпионажа Ари Кравиц, основатель компании CyberTrap. Он пришел к выводу, что в течение лета партия подверглась профессиональной атаке, «были украдены большие объемы данных». Следы взломщиков было обнаружить трудно, но все же это удалось сделать.

«Во всяком случае, здесь работали профессионалы, для меня это пахло работой по заказу», — говорит Кравиц.

По данным газеты, АНП подала жалобу в прокуратуру. Однако некоторые скептики считают, что сообщение о взломе является пиар-методом партии в ходе предвыборной борьбы. Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Австрии состоятся внеочередные парламентские выборы. Ожидается, что возглавляемая бывшим федеральным канцлером Себастьяном Курцем АНП одержит уверенную победу.

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