Вена, , 14:31 — REGNUM Публикация записи встречи бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей русского олигарха» практически не повлияла на настроения австрийских избирателей, которые готовятся к парламентским выборам. Об этом свидетельствует опрос института Public Opinion Strategies для австрийского канала ATV.

63% респондентов заявили, что публикация тайно записанного видео никак не повлияла на их политические предпочтения. 18% (среди них — треть избирателей партии Штрахе) ответили, что тем более будут голосовать за ту же партию, что и в 2017 году. 11% готовы отдать свой голос иной партии, нежели раньше, и лишь 1% откажется участвовать в выборах из-за скандала.

Внеочередные выборы в Австрии пройдут 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиционное правительство, состоящее из министров от Австрийской партии свободы (АПС) и Австрийской народной партии, было отправлено в отставку из-за публикации компромата на лидера АПС Штрахе в мае 2019 года. Как позже выяснили немецкие журналисты Обермайеры в своей книге-расследовании «Дело Ибицы», встреча оказалась провокацией, а «племянницу олигарха» сыграла девушка, чье имя они не стали раскрывать. Никаких преступлений на кадрах не зафиксировано, в том числе там нет сцен употребления наркотиков и супружеских измен, о чем спекулировали газеты. Политики из АПС лишь обсуждали возможности финансирования партии из России, а также упоминали незаконные пути финансирования, которыми пользуются другие политические партии. Эти заявления расследует прокуратура Австрии.

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