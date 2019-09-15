15 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Все споры и идеи вокруг развития Арктической зоны России всегда заканчиваются одним – поиском финансирования. В этом смысле прошедшая неделя больше всего улыбнулась крупным игрокам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и в первую очередь «Новатэку».

Валентин Юшкевич, , 16:57 — REGNUM Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда накопленные средства начинают превышать объем в 7% ВВП, то эти излишки могут быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов. По состоянию на 1 августа объем ФНБ составил 7,867 трлн руб. и министр финансов Антон Силуанов назвал «интересным для инвестирования» очередной проект «Новатэка»: «По «Арктик СПГ — 2» вопрос обсуждается, но, еще раз повторю, что мы имеем опыт вложения средств в «Ямал СПГ»… «Арктик СПГ» — его продолжение. Мне кажется, что и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства для того, чтобы стимулировать такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впрочем, похоже, что «Новатэк» станет не единственной добывающей компанией, которая может рассчитывать на государственные преференции. 12 сентября газета «Ведомости» сообщила, что исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока и Арктики, смогли вынести на президентский уровень обсуждение законопроекта, по которому арктическая «нефтянка» сможет получить налоговые льготы на сумму в 2,6 трлн руб. (при том, что по предложению того же Антона Силуанова на подобные налоговые льготы был введен мораторий до конца 2019 года). Дата встречи с Владимиром Путиным пока не определена, но «тема на повестке дня».

Не обошлось на прошедшей неделе и без очередного обсуждения вопроса о том, как и чем мотивировать российскую геологоразведку. Первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов предложил ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов компаний на разведку в Арктике: «В результате данной меры дополнительные средства будут направляться на геологоразведочные работы на новых перспективных площадях, что будет способствовать повышению геологической изученности территорий и воспроизводству минерально-сырьевой базы», — поддержал подобное предложение замминистра вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и пообещал при утверждении такой нормы инвестировать в геологоразведку до 500 млн рублей к имеющимся 1,5 млрд рублей.

Игорь Сечин Kremlin.ru

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Со своей стороны Федеральное агентство по недропользованию РФ добавило себя к числу скептиков по вопросу числа разработчиков российского шельфа. Глава ведомства Евгений Киселев, в частности, отметил, что концептуально не против расширения, однако не считает его перспективным: «Я хочу обратить внимание, что 90% шельфа уже отлицензировано. Оставшиеся 10% — это остатки, и они совсем не сладки», — цитирует ТАСС Киселева.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гораздо более перспективным все эксперты считают развитие Северного морского пути (особенно в свете необходимости выполнить майский указ президента и увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году). Поэтому на протяжении всей недели СМИ внимательно следили за первым тестовым рейсом одноименного и единственного в мире атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть». Он вышел, груженый преимущественно рыбой, из Петропавловска-Камчатского в конце августа и прибывает в Санкт-Петербург 15 сентября. Этот пилотный проект «Росатома» ставит перед собой цель запустить регулярную каботажную контейнерную линию между Дальним Востоком и Северо-Западом России, обеспечив рейсы в летне-осеннюю навигацию по СМП со сроком доставки грузов менее 20 суток.

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Не меньший общественный интерес вызвало успешное завершение морской транспортировки из Мурманска на Чукотку единственного в мире атомного плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». После успешной швартовки в месте своего базирования (городе Певеке), он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) будет введен в эксплуатацию до 31 декабря текущего года. Подключенная система станет самой северной атомной станцией в мире и заменит выводимые из эксплуатации Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС

Академик Ломоносов Elena Dider

Ответу на вопрос «Как нарастить грузоперевозки по Севморпути?» была специально посвящена рабочая сессия на XII международном форуме «Транспортный потенциал», который состоялся в Санкт-Петербурге. По оценке одного из главных спикеров — начальника отдела ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») Сергея Стрельникова — на целевой показатель в 80 млн тонн будет выйти крайне затруднительно: «С 2015 года пошел уверенный рост грузооборота. При нынешних заключенных договорах к 2024 году 50−55 млн тонн стабильно может грузооборот достичь», — сказал Сергей Стрельников. Для решения проблемы другой отраслевой эксперт и бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин предложил расширить границы СМП «если не до Мурманска, то до мыса Канин Нос или острова Колгуев».

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Андрей Чибис Gov-murman.ru

Из лидеров региональных арктических территорий продолжает завидную активность губернатор Мурманской области Андрей Чибис, избавившийся после выборов от приставки врио. На этой неделе амбиции по превращению Мурманска в «столицу Арктики» были подкреплены созданием «научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии». В состав Научно-образовательного центра вошли 13 участников — от Кольского, Карельского, Коми и Уральского научных центров РАН до вузов и крупнейших промышленных предприятий. Идея по созданию НОЦ была поддержана президентом Владимиром Путиным.

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