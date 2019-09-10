Москва, , 13:35 — REGNUM В Госдуме нашли подтверждение фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об это сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Информация об иностранном вмешательстве в ходе российской избирательной кампании находит свое подтверждение», — заявил Пискарёв.

Рабочая группа направила запросы в правоохранительные, следственные органы, МИД, Роскомнадзор, МИД, ЦИК, правительство Москвы с просьбой предоставить материалы о всех фактах иностранного вмешательства во внутренние дела страны, сообщил он.

Пискарев также отметил о готовности по итогам работы представить законодательные инициативы.