Бишкек, , 19:08 — REGNUM Начальник ГУВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов, получивший тяжелую черепно-мозговую травму во время штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пришел в сознание, пишет «Kaktus.media».

Читайте также: Разгром киргизских силовиков — 6 в заложниках, глава ГУВД серьезно ранен

По имеющейся информации, состояние вышедшего из комы милиционера улучшается — он уже реагирует на внешние раздражители, но все еще не способен разговаривать.

Представители министерства здравоохранения Киргизии ранее также констатировали положительную динамику состояния Курманкулова.

ИА REGNUM напоминает, что 7 августа 2019 года начальник главного управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов получил травму головы после неудавшейся попытки штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, предпринятой спецназом «Альфа» госкомитета нацбезопасности республики.

Во время госпитализации глава чуйской милиции впал в кому. Ему сделали две операции и вывезли на лечение в столицу России, но до настоящего времени он оставался без сознания.

Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева