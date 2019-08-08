Бишкек, , 00:45 — REGNUM

Еще один сотрудник правоохранительных органов серьезно ранен. Об этом сообщает ИА 24. kg со ссылкой на Минздрав Киргизии

«Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в тяжелом состоянии. Ему проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше».

Сегодня от ранения в живот скончался 22-летний сотрудник спецназа, который тоже участвовал в операции в селе Кой-Таш. В настоящий момент СМИ сообщают о том, что все спецназовцы покинули территорию села близ Бишкеке.

Еще шестеро сотрудников спецслужб по-прежнему находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.