7 Августа
 
18:02

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил Kaktus.media, что «спецназ и захват можно расценивать как провокацию и нарушение закона которое предприняли власти»

18:00

Перестрелка продолжается. По информации Kaktus. media, из здания, где должен находиться Алмазбек Атамбаев, ведется огонь по штурмующим бойцам спецназа. Кто именно обороняет здание — неизвестно.

17:53

Во время штурма пострадал юрист партии СДПК Нурбек Касымбеков. По данным Kaktus. media, штурмующими сильно избит экс-депутат Мээрбек Мискенбаев.

17:53

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.

17:51

Вход в резиденцию заблокирован бойцами, вооруженными автоматами. Наружу выводят раненных сторонников экс-президента Киргизии.

17:43

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.

Ранено более 10 человек. Штурмующие используют светошумовые гранаты и резиновые пули.