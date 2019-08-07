Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил Kaktus.media, что «спецназ и захват можно расценивать как провокацию и нарушение закона которое предприняли власти»
Перестрелка продолжается. По информации Kaktus. media, из здания, где должен находиться Алмазбек Атамбаев, ведется огонь по штурмующим бойцам спецназа. Кто именно обороняет здание — неизвестно.
Во время штурма пострадал юрист партии СДПК Нурбек Касымбеков. По данным Kaktus. media, штурмующими сильно избит экс-депутат Мээрбек Мискенбаев.
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Вход в резиденцию заблокирован бойцами, вооруженными автоматами. Наружу выводят раненных сторонников экс-президента Киргизии.