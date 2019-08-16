Бишкек, , 08:26 — REGNUM

Лечение начальника Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова будет оплачено из бюджета, сообщает 16 августа издание 24. kg со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В настоящее время начальник милиции находится в московском Центре нейрохирургии имени Бурденко. К месту лечения его сопровождал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Замминистра добавил, что Курманкулов нормально перенес перелет. Начальник милиции проходит дополнительные исследования для коррекции схемы лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Самат Курманкулов получил травму головы после попытки штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Во время госпитализации начальник милиции Чуйской области впал в кому.

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