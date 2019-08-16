Париж, , 15:57 — REGNUM

После трехнедельного отпуска президент Франции Эммануэль Макрон начинает напряженный старт на политическом и дипломатическом фронтах, передает BFM TV.

В продолжение празднования высадки союзных войск на юге-Франции 15 августа в Сен-Рафаэле Эммануэль Макрон также примет участие в празднование освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза 17 августа.

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Затем на понедельник, 19 августа, запланирована встреча главы Франции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в форте Брегансон.

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После встречи со своим российским коллегой, Эммануэль Макрон будет председательствовать на совещании министров в среду, 21 августа, после ухода правительства на летние каникулы, которые начались 24 июля.

Наконец, чтобы завершить последнюю неделю августа, Эммануэль Макрон отправится в Биарриц на саммит G7, который пройдет с 24 по 26 августа. По этому случаю глава государства будет приветствовать лидеров «Большой семерки», а именно Германии, Канады, США, Италии, Японии и Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция, которая принимает G7 в 2019 году, выбрала в качестве приоритетных тем вопросы глобализации, гендерного неравенства, биоразнообразия, защиты океанов и цифровых технологий.

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