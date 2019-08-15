, 14:43 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в праздновании 75-й годовщины высадки союзных войск на юге Франции 15 августа, передает BFM TV.

Глава государства воздал должное африканским солдатам, погибшим за Францию в 1944 году.

«Жизни этих африканских героев должны стать частью нашей жизни как свободных граждан. Без них нас бы не было», — заявил Эммануэль Макрон, почтив память 450 тыс. солдат, которые участвовали в операции под руководством американских и французских войск из Северной Африки, Корсики и Южной Италии.

«Эти африканские бойцы на протяжении многих десятилетий не имели славы и уважения. Но кто помнит сегодня их имена, их лица?» — заявил президент Франции перед аудиторией ветеранов и бывших бойцов сопротивления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в церемонии празднования высадки союзных войск на юге Франции приняли участие президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и глава Гвинеи Альфа Конде, а также бывший президент Франции Николя Саркози.