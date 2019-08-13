Москва, , 14:31 — REGNUM

19 августа состоится однодневный рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Зеленскому советуют расширить нормандский формат переговоров

Как уточнил официальный представитель Кремля, глава государства намерен обсудить с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном двусторонние российско-французские отношения и ситуацию на Украине.

«Темы очевидны, — сказал Песков. — Это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате».

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Напомним, впервые лидеры Украины, России, ФРГ и Франции собрались вчетвером во время празднования 70-й годовщины высадки союзных войск во французской Нормандии 6 июня 2014 года. Тогда канцлер Германии и президент Франции впервые выступили посредниками в переговорах Москвы и Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-участниц состоится в конце августа, а встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции пройдёт осенью 2019 года.