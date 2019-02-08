Макрон о G7: «Мы хотим конкретных результатов»

Париж, , 13:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он хотел бы, чтобы форум G7 под председательством Франции, привел к конкретным результатам, сообщает Le Figaro.

«Мы действительно хотим сосредоточиться на конкретных результатах, а не на обсуждении общих текстов», — заявил глава государства.

По словам главы Франции, страны Африки будут участвовать в подготовке саммита G7, который пройдет с 24 по 26 августа 2019 года.

Издание отмечает, что на предыдущем саммите в Канаде в июне 2018 года участники переговоров до конца ночи пытались достичь соглашения с американцами, которое глава США Дональд Трамп отклонил спустя несколько часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция выдвинула несколько приоритетных тем, которые будут подняты на форуме G7 в 2019 году, а именно глобализация, гендерное неравенство, биоразнообразие, защита океанов и цифровых технологий.

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