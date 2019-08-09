Москва, , 20:27 — REGNUM

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев специально для ИА REGNUM прокомментировал заявление, опубликованное на сайте посольства США и посвященное несогласованной акции в Москве 10 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в заявлении посольства США отмечается, что после митинга 10 августа на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации». Гражданам США «следует избегать демонстраций».

«Недавние демонстрации привели к более чем тысяче арестов. Были свидетельства очевидцев о чрезмерном применении силы против протестующих», — отмечается в предупреждении посольства.

«На мой взгляд, имеет место очередное достаточно беспардонное, и я бы даже сказал — наглое вмешательство США во внутренние дела России. Фактически в своем сообщении на сайте посольства США в РФ они занимаются рекламой деятельности оппозиции, как это уже неоднократно было сделано», — отметил Максим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что сейчас происходит замена посла США в России, и представитель США приглашался в российский МИД, где по этому поводу с ним проводилась соответствующая официальная беседа, в свойственной США манере наглой беспардонности США продолжают свою деятельность. На официальном сайте посольства США в РФ и, далее, в социальных сетях опубликована фактически реклама мероприятия оппозиции 10 августа», — подчеркнул общественный деятель.

«То, что они делают, является прямым вмешательством в дела Российской Федерации, это действия очевидные, незавуалированные и намеренные. И здесь я бы отметил, что сейчас это делают не только Соединенные Штаты Америки, был целый ряд заявлений со стороны прибалтийских стран на их официальных сайтах по поводу предстоящих митингов в Москве», — отметил Максим Григорьев.

«Более того, Соединенные Штаты Америки и Латвия дают оценочные категории, достаточно некорректные и противоречащие собственной практике в США, которые в плане работы полиции с собственными гражданами всегда ведут себя более чем жестко, вплоть до жесткого разгона несанкционированных акций и даже убийства собственных граждан. В конце материала, опубликованного на сайте посольства США, указывается, что граждане США не должны посещать эти акции, а если намерены будут посетить — иметь при себе паспорт гражданина США. В действительности, как мы понимаем, это является формой рекламы несанкционированных акций в Москве. Еще больше американских туристов, узнав об этом, попытаются прийти на акцию, будучи уверенными, что с ними там ничего не произойдет. И, кстати, практика именно такова. Российская полиция, в отличие от американской, очень аккуратно относится к любым иностранным гражданам», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.

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