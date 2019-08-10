Москва, , 19:02 — REGNUM

В Москве завершился согласованный митинг-концерт в поддержку «независимых» депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. В акции приняли участие порядка 49,9 тысяч человек. Такую статистику привели волонтёры движения «Белый счётчик», осуществляющего контроль за массовыми мероприятиями в столице.

Политолог Марат Баширов специально для ИА REGNUM прокомментировал итоги мероприятия.

«На проспект Сахарова пришло гораздо меньше людей, чем ожидали организаторы. Структура участников согласованного митинга, конечно, была очень сложная. Даже интервью оппозиционных каналов продемонстрировало нам, что на проспекте Сахарова присутствовали очень разщ0ные люди. Один человек давал интервью потому что он приехал из Ставрополья, и не может там найти работу якобы из-за мигрантов, другой отсидел девять лет по какому-то уголовному преступлению, и пришел протестовать «против ментов», третий пришел, потому что защищает обманутых дольщиков в Сочи, плюс там была группа людей, которые стояли с флагами Украины и соответствующими плакатами», — рассказал эксперт.

«Но самое главное, это, конечно, тот факт, что эту «сборную солянку» обеспечили приглашения, которые сделали Дудь, Оксимирон, и другие журналисты и блогеры. То есть, люди явно шли на концерт. Об этом говорит и то, что к 15 часам на проспект Сахарова пришло только семь тысяч человек, а потом добавилось все остальное количество. Так обычно и поступают люди, которые шли на концерт. Они знают, что приходить надо позже», — подчеркнул политолог.

«Интересно еще и то, что вся организация этого мероприятия была отвратительной. Это показывает, что нет никакой объединяющей, организационной силы. И лично для меня важный сигнал состоит в том, что ни Дудь, ни Оксимирон в конечном итоге не выступили, а это были — на мой взгляд, не желая никого обидеть — все-таки самые думающие из тех, кто призывал прийти на проспект Сахарова. Даже тексты и жизненный путь рэпера Оксимирона говорит об этом», — рассказал Марат Баширов.

«Задержание были минимальными. И в какой-то момент я обратил внимание, как действовали силовики. Когда перестали действовать рамки, они не ограничили доступ людей на проспект Сахарова. Они продолжали их пропускать, досматривая в визуальном режиме. Мне кажется, что сегодняшняя акция — очередной провал оппозиции, выступающие не «зажгли» аудиторию, да и рэперы остались явно недовольно, потому что им дали исполнить буквально одну — две композиции, причем перемежая их выступлениями организаторов», — отметил эксперт.

«Есть над чем подумать всем сторонам. Я думаю, представители власти должны быть довольны сегодняшним мероприятием. И впредь власть наверняка будет разрешать подобные мероприятия, потому что они для нее абсолютно безопасны», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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