Москва, , 12:01 — REGNUM

Министерство иностранных дел РФ высказало возмущение по поводу публикации, которая была размещена на официальном аккаунте управления по консульским вопросам Государственного департамента США Twitter и на сайте дипмиссии. Как уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства 9 августа, опубликованная информация касалась несанкционированной акции в Москве 3 августа.

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«9 августа в МИД был вызван советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон, — говорится в официальном комментарии МИД. — Ему было сделано представление».

В ведомстве подчеркнули, что расценивают «размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию».

«Это представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в российский МИД была вызвана временная поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески. Это было связано с призывами агентства Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Так, 27 июля, когда оппозиция устроила несанкционированный митинг в центре столицы, финансируемое из бюджета Германии агентство разместило в своём аккаунте в Twitter призыв на русском языке: «Москва, выходи!».

В ходе беседы внимание дипломата было обращено на недопустимость подобных действия. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие «эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России».

Напомним, 27 июля оппозиция провела в Москве несогласованную акцию. В этот день полиция задержала более тысячи человек. У некоторых участников митинга были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Всего под уголовное преследование попали 12 человек.

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