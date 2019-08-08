Москва, , 19:33 — REGNUM

Временная поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески 8 августа была вызвана в российский МИД в связи с призывами агентства Deutsche Welle к участию в несогласованных акциях в Москве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в ходе беседы внимание дипломата было обращено на «недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — говорится в сообщении.

С российской стороны также было подчеркнуто, что в случае повторения подобных ситуаций Москва «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».

Напомним, ранее сегодня начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов заявил, что в Москве считают очевидными признаками вмешательства во внутренние дела страны прямые призывы к участию в митингах со стороны иностранных СМИ и диппредставительств.

В частности, он обратил внимание на то, что 27 июля финансируемое из бюджета Германии агентство Deutsche Welle разместило в своём аккаунте в Twitter призыв на русском языке: «Москва, выходи!».

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