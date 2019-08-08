Москва, 8 августа 2019, 18:03 — REGNUM
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают очевидными признаками вмешательства во внутренние дела страны прямые призывы иностранных СМИ и диппредставительств к участию в московских митингах. Об этом 8 августа на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил начальник отдела информационных проблем Министерства иностранных дел России Илья Тимохов.
Он отметил, что США и их союзники уже давно широко применяют двойные стандарты в отношении оценок российских событий. «Вмешательство в дела РФ — системная работа, и осуществляется она длительное время», — заявил он.
Ярчайшим примером вмешательства Тимохов назвал оценочные и откровенно провокационные комментарии иностранных СМИ и государственных ведомств по поводу несанкционированных акций в Москве, в которых содержалась тенденциозная и юридически необоснованная критика действий правоохранительных органов. «Комментарии — это образцовая демагогия и привычное для Запада лицемерное применение двойных стандартов», — подчеркнул он.
Ряд иностранных журналистов, как сообщил Тимохов, были замечены в совершении откровенно провокационных действий в ходе этих акций. «Они злоупотребляли своим статусом в целях создания громких информационных поводов», — сказал Тимохов. Он также заявил, что действия этих журналистов были явно скоординированы: они практически одновременно распространяли дезинформацию о действиях российских правоохранителей.
Кроме того, Тимохов сообщил, что 2 августа — накануне очередной незаконной акции в Москве — в Twitter-аккаунте консульства США был опубликован маршрут запланированных несогласованных шествий. «Это агитка — с картинки не был стёрт русский текст с призывом на акцию», — заявил Илья Тимохов.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные митинги и шествия, в ходе которых отмечены попытки устроить массовые беспорядки и спровоцировать столкновения с полицией.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении организаторов массовых беспорядков и участников, напавших на полицейских. Их объединили в одно производство, девяти фигурантам предъявлено обвинение, задержан ещё один участник митинга — сотрудник штаба Соболь Сергей Фомин.
Участвовать в незаконных акциях в Москве призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, в подписных листах которых были обнаружены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди или жители других избирательных округов.