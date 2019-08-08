Москва, , 18:03 — REGNUM

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают очевидными признаками вмешательства во внутренние дела страны прямые призывы иностранных СМИ и диппредставительств к участию в московских митингах. Об этом 8 августа на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил начальник отдела информационных проблем Министерства иностранных дел России Илья Тимохов.

Он отметил, что США и их союзники уже давно широко применяют двойные стандарты в отношении оценок российских событий. «Вмешательство в дела РФ — системная работа, и осуществляется она длительное время», — заявил он.

Частью этого вмешательства, по словам Тимохова, является информационная работа. «Распространение дезинформации носит повсеместный характер. Производство информационных фейков уже поставлено нашими западными партнёрами на поток», — отметил начальник отдела МИД.

Ярчайшим примером вмешательства Тимохов назвал оценочные и откровенно провокационные комментарии иностранных СМИ и государственных ведомств по поводу несанкционированных акций в Москве, в которых содержалась тенденциозная и юридически необоснованная критика действий правоохранительных органов. «Комментарии — это образцовая демагогия и привычное для Запада лицемерное применение двойных стандартов», — подчеркнул он.

«Ещё более вызывающий пример — это действия финансируемой из бюджета Германии Deutsche Welle. 27 июля издание разместило на своём аккаунте в «Твиттере» призыв к несанкционированной акции: «Москва, выходи!». Сложно усомниться, что публикация адресована россиянам, поскольку она на русском языке. Интересно, куда призывают россиян выходить, если не на несанкционированную акцию? Это агитация в чистом виде!» — рассказал Тимохов.

Ряд иностранных журналистов, как сообщил Тимохов, были замечены в совершении откровенно провокационных действий в ходе этих акций. «Они злоупотребляли своим статусом в целях создания громких информационных поводов», — сказал Тимохов. Он также заявил, что действия этих журналистов были явно скоординированы: они практически одновременно распространяли дезинформацию о действиях российских правоохранителей.

Кроме того, Тимохов сообщил, что 2 августа — накануне очередной незаконной акции в Москве — в Twitter-аккаунте консульства США был опубликован маршрут запланированных несогласованных шествий. «Это агитка — с картинки не был стёрт русский текст с призывом на акцию», — заявил Илья Тимохов.

Ранее председатель временной комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Андрей Климов в интервью телеканалу «Вместе РФ» заявил: «В Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе и других центрах, откуда такое влияние идёт, сидят умные люди, профессиональные люди, которые хорошо понимают, что у нас происходит, и для них очевидно, что какого-то существенного политического сдвига сегодня быть не может, выборы у нас пройдут в соответствии с нашим законодательством, и вряд ли то, что они делают, повлияет на выбор избирателей. Вопрос — зачем они это делают. А здесь несколько целей. Первая — подготовить и обучить свои кадры. Втянуть их в эту борьбу, сделать их мучениками при необходимости. Второе — изучить методы нашего противодействия вмешательству и на эти методы разработать свои контрмеры для того, чтобы вмешательство было более эффективным. Воспитать на лживой информации о том, что происходило на выборах, новое поколение российских граждан, у которых не будет достаточного доверия к избирательной системе Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные митинги и шествия, в ходе которых отмечены попытки устроить массовые беспорядки и спровоцировать столкновения с полицией.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении организаторов массовых беспорядков и участников, напавших на полицейских. Их объединили в одно производство, девяти фигурантам предъявлено обвинение, задержан ещё один участник митинга — сотрудник штаба Соболь Сергей Фомин.

Участвовать в незаконных акциях в Москве призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, в подписных листах которых были обнаружены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди или жители других избирательных округов.