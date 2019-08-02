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Провокация беспорядков: незаконная акция в Москве

В сети появились призывы к гражданам 3 августа принять участие в массовом мероприятии в центре Москвы, однако в столичные органы власти уведомлений о согласовании данного мероприятия не поступало.

Главное управление МВД по Москве призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции в столице 3 августа.

В МВД напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях и предупредили, что столичная полиция «будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».