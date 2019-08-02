Москва, , 15:27 — REGNUM

Перед несанкционированным митингом в Москве 3 августа распространяется методичка с тактиками, методами и способами осуществления протеста.

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В методичке объясняется способ, как координировать толпу. Таким образом, проглядываются зарубежные сценарии уличных революций.

Отмечается, что такая методичка станет материалом уголовного дела о массовых беспорядках.

Дополнительно раскручивается Telegram как инструмент связи между протестующими. Это может оказать дополнительное давление на мессенджер со стороны Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ по г. Москве опубликовало официальное сообщение о том, что акция 3 августа 2019 года в Москве не согласована с властями столицы и незаконна.

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