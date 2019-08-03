Москва, 3 августа 2019, 17:30 — REGNUM
Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев поделился своими личными впечатлениями от акции протеста, проходящей в Москве 3 августа.
Дмитрий Гусев также прокомментировал заявление Следственного комитеа о вскрытии цепочки финансирования деятельности ФБК.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа проходит несогласованная акция оппозиции. Полиция проводит задержания. В акции принимает участие намного меньше людей, чем в акции 27 июля. Тогда количество участников превысило 3,5 тысяч человек, более 1 300 были задержаны.
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