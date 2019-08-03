Москва, , 17:30 — REGNUM

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев поделился своими личными впечатлениями от акции протеста, проходящей в Москве 3 августа.

«Я сам был в центре города, увидел очень немного людей — человек 500−700, которые просто гуляли, иногда выкрикивали какие-то лозунги. Все это говорит о том, что количество участников падает, — рассказал политолог корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Гусев также прокомментировал заявление Следственного комитеа о вскрытии цепочки финансирования деятельности ФБК.

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«Если ребята (представители ФБК) брали с людей, которые им доверяли, деньги, а потом деньги, а потом эти деньги клали себе в карман, то посмотрим, что как люди дальше будут им доверять, когда увидят схемы, которые, как я уверен, буду предъявлены обществу. Пока мы знаем только о факте раскрытия сети финансирования ФБК, подробностей пока мало. Вот этих подробностей мы и ждем — сколько «натырили по карманам», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 августа проходит несогласованная акция оппозиции. Полиция проводит задержания. В акции принимает участие намного меньше людей, чем в акции 27 июля. Тогда количество участников превысило 3,5 тысяч человек, более 1 300 были задержаны.

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